Federale computer crime unit zwaar onderbemand terwijl cybercriminaliteit toeneemt Eliteteam van cyberspeurders loopt leeg IB

02 november 2018

04u45

Bron: Belga 0 De Federal Computer Crime Unit zou 44 mensen moeten tellen om een normale werking te verzekeren. Maar nu werken er nog slechts dertien mensen, onder wie geen enkele Franstalige. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

In het voorjaar waren er al berichten dat de bezetting was gedaald naar 22 tot 25 personen, en nu is die nog eens bijna gehalveerd. De laatste Franstalige speurder is vertrokken. Dat vernam De Standaard. Pas met nieuwjaar komt er weer een Franstalige gespecialiseerde inspecteur bij.

Enkele maanden geleden trok het hoofd van de eenheid aan de alarmbel in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "We riskeren een grotere blootstelling aan cyberaanvallen en minder veiligheid op dat vlak", schreef hij toen onder meer.

ICT-criminaliteit in de lift

Het is contradictorisch dat net de FCCU zo om volk verlegen zit, klinkt het. Terwijl volgens de politiestatistieken nagenoeg alle klassieke criminele fenomenen, zoals woninginbraken en autodiefstallen, in dalende lijn zijn, is er al jaren één grote uitzondering: ICT-criminaliteit.