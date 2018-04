Federale ambtenaren staken vandaag tegen "aanvallen" van Vandeput TTR

30 april 2018

06u04

Bron: Belga 0 De federale ambtenaren staken vandaag tegen hun stiefmoederlijke behandeling door minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). Het openbaar vervoer is niet betrokken.

Met de staking willen de bonden protesteren tegen de "aanvallen" van Vandeput op het ambtenarenapparaat, zoals het afbouwen van de vaste benoeming, het beknibbelen op hun verlofregeling of het invoeren van interimarbeid.

De geplande staking vandaag zal "vrij algemeen" worden opgevolgd, verwacht ACV-secretaris Mark Saenen. Zo zal er worden gestaakt in de federale overheidsdiensten, de sociale zekerheidsinstellingen, de federale wetenschapsinstellingen maar ook de gevangenissen of de gesloten centra.

Het openbaar vervoer (NMBS) of bpost zijn niet betrokken.

De vakbonden hebben al gewaarschuwd voor meer acties de komende weken en maanden. De vakbonden en het kabinet Vandeput onderhandelen over een nieuw statuut voor de federale ambtenaren. Het water tussen beiden is erg diep. "Het is best mogelijk dat we éénmaal maal per week gaan staken, mogelijk via beurtstakingen in de provincies".