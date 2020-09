Federale ambtenaren krijgen elk vijf extra stoffen mondmaskers LH

20 september 2020

10u04

Bron: Belga 2 Elke federale ambtenaar zal eind september vijf extra stoffen mondmaskers krijgen bovenop de vijf die in mei al werden uitgedeeld. Dat kondigt minister van Ambtenarenzaken David Clarinval aan.

“Voor het Rijkspersoneel is het dragen van een masker ook essentieel als telewerken niet mogelijk is en ze binnen anderhalve meter van hun collega's of andere burgers komen", benadrukt de minister.



In totaal gaat het om 900.000 mondmaskers. Ze zijn al in België opgeslagen en maken deel uit van een lot van 18 miljoen stuks, waarvan de aankoop door de Defensie werd georganiseerd.