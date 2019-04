Federaal procureur: “Assisen niet meer van deze tijd voor terreurmisdrijven” ttr

06 april 2019

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw vindt assisen "niet meer van deze tijd" voor misdrijven zoals terrorisme. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Standaard. Het proces over de aanslagen van 22 maart verwacht hij eind 2020 of begin 2021, maar Van Leeuw is "er niet helemaal gerust op". Dat proces kan een jaar duren.

"Gaan we aan die juryleden vragen om hun leven een jaar lang on hold te zetten? Of zullen we vijftig reservejuryleden voorzien? Die vragen zijn een grondige discussie waard in de volgende regering”, aldus Van Leeuw die in het interview verwijst naar het proces over de aanslag op het Joods Museum. Dat proces duurde 2,5 maanden, en zeven van de 24 juryleden zijn in de loop van het proces afgevallen. "Wat mogen we dan verwachten van een proces dat misschien wel een jaar zal duren?"

De federaal procureur toont zich in het interview opnieuw voorstander IS-kinderen te laten terugbrengen naar België. Hij vraagt zich ook af wat er moet gebeuren met de vaders en moeders. "Ik geloof in elk geval niet in een internationaal tribunaal in Irak. Het vraagt jaren om dat op te zetten. En we kunnen niet zeggen dat die dure tribunalen de voorbije jaren een enorm succes zijn geweest”. De vaders en moeders in Irak volgens het Iraakse rechtssysteem laten berechten, vindt hij evenmin een goed idee.

"Ik begrijp wel dat het moeilijk ligt", zegt Van Leeuw. "Maar we moeten opletten dat we niet hetzelfde doen als de VS in Guantanamo. Op die manier zetten we ze buiten ons rechtssysteem.”