Federaal parket zoekt twee verdachten van reeks homejackings en -invasions

26 juli 2019

17u12

Bron: belga 2 binnenland Het federaal parket heeft een opsporingsbericht laten verspreiden waarin gezocht wordt naar twee verdachten van een reeks homejackings en home-invasions die plaatsvonden tussen eind 2017 en juni 2018. De twee mannen, Salvatore Tardanico en Giovanni Pirrello, moeten begin september samen met vier andere verdachten voor de correctionele rechtbank in Bergen verschijnen maar zijn voorlopig spoorloos.

Tardanico en Pirrello worden net als de vier andere verdachten in het dossier verantwoordelijk gehouden voor drie home-invasions, een homejacking, een reeks 'gewone' inbraken en een aantal pogingen die ze tussen eind 2017 en juni 2018 zouden gepleegd hebben in Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Bij minstens een van die feiten raakte een slachtoffer zwaargewond. Die persoon was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt, zo meldt het federaal parket.

Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten is intussen afgesloten en het dossier komt op 4 september voor de correctionele rechtbank in Bergen. Drie personen zitten nog in voorlopige hechtenis, één iemand is vrij, maar naar Tardanico en Pirrello wordt dus nog gezocht.

Salvatore Tardanico heeft de Italiaanse nationaliteit, is 24 jaar oud en atletisch gebouwd, en spreekt Frans en Italiaans. Giovanni Pirrello heeft eveneens de Italiaanse nationaliteit en is 29 jaar. Hij is ongeveer 1m90 lang en atletisch gebouwd.

Wie weet waar de twee zich bevinden, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300, of via opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt gegarandeerd, aldus nog het federaal parket.