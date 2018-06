Federaal parket wil luik mensensmokkel van onderzoek naar dood Mawda (2) overnemen TTR

19 juni 2018

16u41

Bron: Belga 0 Het federaal parket wil het luik mensensmokkel van het onderzoek naar de dood van de Iraaks-Koerdische kleuter Mawda van het parket van Bergen overnemen. Dat besluit is eigenlijk al genomen, maar procedurekwesties staan de federalisering van dat luik nog even in de weg. Dat meldt het federale parket, dat een bericht in de krant De Standaard bevestigt. Het parket van Bergen blijft het onderzoek leiden naar het fatale politieschot.

De tweejarige Mawda kwam om het leven toen ze door een politiekogel werd geraakt. Ze bevond zich toen samen met haar ouders en verschillende andere migranten in een bestelwagen. Het tragische incident vond plaats na een kilometerslange achtervolging door de politie.

De ouders van de overleden Mawda dienden begin juni officieel een aanvraag tot regularisatie in. Dat gebeurde via de geijkte procedure. Dat zei hun advocate Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers Network (PLN) eerder. Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de aanvraag te onderzoeken. Mawda's ouders leven momenteel tussen rouw en hoop. “De politie had nooit mogen schieten", vertelden ze in een interview met 'De Morgen'.