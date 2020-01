Federaal parket vervolgt broer van 'beul van Raqqa' voor financiering terrorisme Redactie

07 januari 2020

12u08

Bron: Belga 0 Het federaal parket vervolgt de broer van IS-strijder Anouar Haddouchi, bijgenaamd de 'beul van Raqqa', voor financiering van het terrorisme. Die broer, Chakir Haddouchi, zou geld gestuurd hebben naar zijn broer en diens gezin in Syrië. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Dat heeft in juli een eindvordering opgesteld waarin het de raadkamer vraagt de man naar de correctionele rechtbank door te verwijzen voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Wanneer het proces zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Executies

Anouar Haddouchi kreeg de bijnaam de 'beul van Raqqa' omdat hij in het voormalige bolwerk van Islamitische Staat meer dan 100 executies zou hebben uitgevoerd. Zelf ontkende de man in een interview met de Italiaanse krant Fatto Quotidiano, dat werd overgenomen door Sudpresse, dat hij ooit iemand had gedood. Hij had naar eigen zeggen nooit een wapen in handen gehad en zou enkel een kantoorjob hebben gehad in de bureaus van IS in Tell Abyad, waar de aankomsten vanuit Turkije werden geregistreerd.

22 maart

Het federaal parket voert echter al geruime tijd onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de terreurcel van 22 maart. Anouar Haddouchi woonde in Birmingham tot hij in 2014 vertrok naar Syrië. Zijn bankrekening, waarop de Britse sociale diensten geld bleven storten, zou gebruikt zijn om IS te financieren. Volgens La Capitale zou uit het onderzoek gebleken zijn dat zijn broer Chakir Haddouchi 3.700 euro overmaakte naar een rekening in Birmingham, waar het geld werd opgehaald door Mohamed Abrini, één van de verdachten van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel.

Chakir Haddouchi zou in april 2015 ook geld hebben overgemaakt aan Abdesselam Tazi, een fondsenwerver voor IS. Zelf beweert de man dat hij enkel geld overmaakte uit medelijden met de kinderen van zijn broer die samen met hun ouders in Syrië verbleven, zo schrijft La Capitale.

