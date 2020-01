Federaal parket start terrorismeonderzoek naar bermbom die twee militairen verwondde in Mali HLA

13 januari 2020

12u41

Het federaal parket is een terrorismeonderzoek gestart naar de ontploffing van een bermbom (IED) in Mali waarbij twee Belgische militairen lichtgewond raakten. Dat heeft kapitein-ter-zee Carl Gillis, commandant van de divisie operaties van de generale staf van Defensie, vandaag gezegd. "Wij hebben alle informatie overgemaakt aan het federaal parket, dat een rogatoire commissie ter plaatse gaat sturen."

Defensie heeft vandaag tijdens een persconferentie op de basis in Heverlee meer uitleg gegeven over het incident dat zich voordeed op nieuwjaarsdag om 11.10 uur Belgische tijd (10.10 uur lokale tijd) in de buurt van Tessit, op ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Gao. In die stad zijn 69 militairen van het Istar-bataljon van Heverlee gestationeerd in het kader van de VN-missie in Mali (MINUSMA).

Betrokken militairen terug op patrouille

Een Belgische colonne met acht voertuigen moest tijdens een patrouille de weg verlaten door een obstakel. Het eerste voertuig, met acht militairen aan boord, reed daarbij op de bermbom. Door de klap raakte één militair bewusteloos, een tweede stootte zijn hoofd en liep waarschijnlijk een hersenschudding op. "De betrokken militairen kregen meteen medische zorgen toegediend en werden binnen de twee uur overgebracht naar het Franse militair hospitaal in Gao", zegt Gillis. “Dat is zo snel gelukt door de goede samenwerking met andere landen. Een Roemeense helikopter heeft de medische evacuatie gedaan, terwijl een Sloveense helikopter luchtsteun is komen geven. Daarnaast zijn Duitse troepen op de grond de plaats mee komen beveiligen.”



Naast de twee gewonden werd later nog een derde Belgische soldaat overgebracht naar het militair hospitaal omdat hij zich niet goed voelde. Alle drie mochten ze die dag nog het hospitaal verlaten, waarna ze nog de nacht op de infirmerie hebben doorgebracht. “De dag na het incident was het voltallige detachement weer samen”, zegt generaal-majoor Johan Peeters, onderstafchef operaties en training.

Peeters was op nieuwjaarsdag toevallig ook zelf aanwezig in Mali. Volgens hem zijn de betrokken soldaten goed omgegaan met de situatie. “Ik was zeer positief verrast door hun houding”, zegt hij. “Er is een grote cohesie in de groep.” Bovendien werd de missie van twee psychologen, die al ter plekke waren tijdens de eindejaarsperiode, met een week verlengd.

Na medische en psychologische controles werd beslist dat de betrokken militairen in Mali mochten blijven en weer in rotatie zouden gaan. "Eergisteren hebben ze weer hun eerste dagpatrouille uitgevoerd en in de volgende dagen gaan ze weer op dagpatrouille. Binnenkort kunnen ze dan weer patrouilles van meerdere dagen uitvoeren", aldus Gillis.

Enorme schade aan pantservoertuig

Het pantservoertuig waarin de militairen zaten, een Dingo II, kon worden gerecupereerd. Het liep bij het incident enorme schade op. "De voorkant is volledig verwoest", zegt Gillis. "Het motorblok werd 50 meter verder teruggevonden." De kooi, waarin de militairen zaten, bleef intact. “Gelukkig dat ze in een Dingo zaten”, aldus de kapitein-ter-zee. “Dat is niet het voertuig eigen aan de Istar-eenheid.” Die opereert normaal met Pandurs, die een beveiligingsupdate krijgen. “Hadden we dit met een Pandur voorgehad, was er een andere uitkomst geweest.”

Dat de Belgische pantserwagen op de bermbom inreed, was overigens een kwestie van pech. Niet lang voor de Belgen waren er ook al twee Duitse colonnes gepasseerd op de plaats van het incident. Bovendien werd na de ontploffing ook de drukplaat teruggevonden waarmee het explosief gedetoneerd werd. "Dat was een heel smalle drukplaat", zegt Gillis. "Als ze een halve meter ernaast hadden gereden, was het IED niet ontploft.”

In Mali bevinden zich op dit moment in totaal 95 Belgische militairen, onder wie 85 in het kader van MINUSMA. De overige tien nemen deel aan de Europese trainingsmissie die het Malinese leger opleidt (EUTM Mali).

België is al sinds 2013 actief in Mali. De explosie van 1 januari is het eerste incident dat zich heeft voorgedaan waarbij Belgen betrokken zijn.