Federaal parket opent onderzoek naar dood Brugse ex-advocaat in Zuid-Afrika TTR

09 augustus 2018

10u35

Bron: Belga 0 Het federaal parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van de Brugse ex-advocaat Pieter-Jan Staelens (35). Die kwam eind juli om het leven in Zuid-Afrika, in nog onduidelijke omstandigheden. Dat meldt de krant 'Het Nieuwsblad' en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

"Dit is eigenlijk standaardprocedure, als Belgen slachtoffer worden van gewelddaden in het buitenland, openen wij een dossier", klinkt het bij het federaal parket.

Pieter-Jan Staelens was enkele jaren geleden samen met zijn vrouw en drie kinderen naar Zuid-Afrika verhuisd, na een carrière aan de Brugse balie als advocaat. Eind juli werd zijn lichaam teruggevonden in zijn uitgebrande wagen langs de kant van de weg in Zuid-Afrika. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het Zuid-Afrikaans gerecht heeft een onderzoek geopend.