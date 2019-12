Federaal parket opende in 2019 pak minder terreurdossiers HR

28 december 2019

06u25

Bron: Belga, De Tijd 0 Binnenland Het federaal parket heeft dit jaar maar zo'n 90 nieuwe strafdossiers geopend in de strijd tegen het terrorisme. Dat schrijft De Tijd. Dat is niet alleen een pak minder dan vorig jaar, toen er nog 155 nieuwe terrorismedossiers waren. Het is ook de eerste terugval naar het niveau van vóór het losbarsten van de Syriëcrisis en de opmars van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

In 2013 moest het federaal parket 150 nieuwe terrorismedossiers openen, in 2014 waren dat er 195 en op het hoogtepunt in 2015, het jaar waarin een terreurcel in Verviers is opgedoekt en de aanslagen in Parijs plaatsvonden, zelfs 313. In 2016 en 2017 moest het federaal parket nog 273 en 251 nieuwe terrorismedossiers openen. Dit jaar is dat gezakt naar een 90-tal, wat vergelijkbaar is met de jaren 2011 (84) en 2012 (60).

Kalifaat

“De terreurdreiging is niet meer zo hoog”, zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw. “Door de val van het kalifaat is het zeer onwaarschijnlijk dat we nog zo'n gestructureerd terrorisme tegenkomen zoals we dat hier gekend hebben met de organisatie die schuilging achter de aanslagen in Parijs en in Brussel en Zaventem.” Hij benadrukt wel dat geïsoleerde individuen nog altijd geïnspireerd kunnen geraken om een aanslag te plegen, ook in ons land.

Processen

Daarnaast stelt Van Leeuw dat de terugval van het aantal nieuwe dossiers niet betekent dat zijn magistraten minder werk hebben. “We zijn onder andere volop bezig met het voorbereiden van alle processen over de dossiers die de voorbije jaren zijn geopend.”

