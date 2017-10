Federaal parket in beroep tegen Hicham Diop

Bron: Belga

Het federaal parket bevestigt aan Belga dat het beroep aantekent tegen de uitspraak in de zaak van Hicham Diop. Die werd op 10 oktober tot negen jaar cel veroordeeld door de correctionele rechtbank in Brussel voor opzettelijke slagen en verwondingen toegebracht aan politiemensen in oktober 2016 in Schaarbeek.