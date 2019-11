Federaal parket eist 5 jaar cel voor Antwerpse Syriëstrijdster HAA

21 november 2019

14u00

Bron: Belga 4 Het federaal parket heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen Hafsa Machbouâa, een Antwerpse die in 2013 naar Syrië was vertrokken. De vrouw is de weduwe van Sharia4Belgium-lid Ahmed Dihaj en hertrouwde in Syrië met Youssef Khaldi, een andere Syrië-strijder, maar het is volslagen onduidelijk waar ze zich momenteel bevindt.

Ahmed Dihaj (32), alias Abu Atieq, stond mee aan de wieg van Sharia4Belgium. Hij gold als erg radicaal en werd de ideoloog van Sharia4Belgium genoemd. Dihaj werkte in Antwerpen als boekhouder, maar stopte omdat het beroep in tegenspraak zou zijn met het geloof. Ook zijn echtgenote Hafsa Machbouâa werkte als boekhoudster, bij een groot Brussels advocatenkantoor, maar gaf die baan op. Het koppel werd voor hun vertrek naar Syrië meermaals gearresteerd, omdat zij een boerka droeg.



"Mevrouw Machbouâa was ook aangesloten bij de vrouwenwerking van Sharia4Belgium en volgde daar lessen die haar moesten voorbereiden op de jihad", zei federaal magistrate Ann Fransen.

Het koppel vertrok in het voorjaar van 2013 naar Syrië en sloot er zich aan bij Majlis Shura Al-Mujahideen. Ze kregen er ook een zoontje. Maar Ahmed Dihaj sneuvelde, waarna Hafsa Machbouâa hertrouwde met Youssef Khaldi (26), eveneens een Sharia4Belgium-militant van het eerste uur. Ook hij was bij de eerste jongeren die vanuit België naar Syrië vertrokken, en vanuit Syrië postte hij verschillende extremistische filmpjes waarin hij het westen bedreigde.



Het federaal parket eist een celstraf van vijf jaar tegen Machbouâa en vroeg ook om haar de Belgische nationaliteit te ontnemen. Het vonnis valt op 19 december.