Federaal parket bezorgd over 'geïnspireerd' terrorisme: “Eenzame mensen zijn moeilijker op te sporen dan structuren” TT

02 januari 2020

07u42

Bron: Belga 1 Federaal procureur Frédéric Van Leeuw "blijft alert" voor het terrorisme in België, en dan vooral voor wat hij noemt het 'geïnspireerde' terrorisme, zoals mensen die radicaliseren voor hun computer. Dat zegt hij in de kranten van Sudpresse.

"Wat voortaan onze aandacht trekt, is niet meer het gestructureerde terrorisme zoals we dat hebben gekend. Dat terrorisme kunnen we in de toekomst niet meer opsporen en in toom houden, ook al omdat de vertrekbasis, het fysieke Kalifaat, is gevallen", aldus Van Leeuw. "Wat ons het meest bezighoudt, is het 'geïnspireerde' terrorisme met mensen die voor hun computer radicaliseren (...) Eenzame mensen zijn moeilijker op te sporen dan structuren."

Volgens de procureur gaat het federaal parket te werk zoals de brandweer. "We proberen de brand te blussen. We moeten ervoor zorgen dat er geen branden meer ontstaan en dat ze makkelijker te beheersen zijn. Dat veronderstelt middelen (die we gekregen hebben), maar dat veronderstelt ook dat de voedingsbodem van onze maatschappij minder vruchtbaar is zodat er minder mensen radicaliseren", aldus Van Leeuw.