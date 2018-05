Federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) begraaft rijbewijs met punten, Weyts hekelt bochtenwerk Astrid Roelandt

02 mei 2018

15u41

Bron: Eigen berichtgeving 250 Het rijbewijs met punten komt er niet, of toch niet deze legislatuur. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) beslist, op basis van een studie van VIAS die vandaag is toegelicht in de Kamercommissie Mobiliteit. Zijn Vlaamse evenknie, Ben Weyts (N-VA), reageert scherp. "Als je als politicus niet bereid bent om drastische en onpopulaire maatregelen te nemen, blijf dan ver weg van verkeersveiligheid."

"België heeft gekozen voor een andere aanpak, namelijk het strenger straffen van recidivisten", aldus Bellot. "En die aanpak werpt zijn vruchten af, blijkt nu ook uit de studie van VIAS. Het aantal verkeersdoden in België daalt zelfs sterker dan in landen mét een puntensysteem."

Het VIAS zegt inderdaad dat er geen bewijs is dat het invoeren van een rijbewijs met punten effectief is op lange termijn, zonder verhoogde controles. In eerste instantie moet volgens hen worden ingezet op een verhoogde pakkans.

Op korte termijn kan de invoering van zo'n puntensysteem wél positieve effecten hebben op de verkeersveiligheid, omdat het vaak samengaat met sensibiliserings-en controleacties. Maar hoe dan ook vinden zij het onrealistisch om het in te voeren voor 2021.

Bochtenwerk

Maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) - een hevig voorstander van het rijbewijs met punten - hekelt het bochtenwerk van Bellot. "Als wordt aangetoond dat de invoering leidt tot een serieuze daling, gemiddeld 20 procent van het aantal verkeersdoden, waarom zouden we dat dan in godsnaam niet doen? Vanaf hoeveel verkeersdoden, gaan we dat dan wel doen?"

"In Vlaanderen zijn we erin geslaagd om op 3 jaar tijd het aantal verkeersdoden te doen dalen met 27,5 procent. Dat vereiste heel wat drastische, onprettige en onpopulaire maatregelen. Als je als politicus niet bereid bent om die te nemen, blijf dan ver weg van verkeersveiligheid."

Circus

Dat minister Bellot geen fan was van het rijbewijs met punten was inderdaad al bekend. Het rijbewijs met punten is vooral een vraag van CD&V en N-VA. Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) reageerde in de commissie misnoegd op de beslissing van Bellot. "Wat is dit nu voor een circus? Terwijl wij het rapport van het VIAS bespreken, verkondigt de minister in de media dat het rijbewijs met punten er sowieso niet komt. Wat zitten wij hier dan eigenlijk nog te doen?"

Ook sp.a vindt die 'coup' van de minister ongehoord. "Het parlement wordt weer helemaal buiten spel gezet", aldus Kamerlid Annick Lambrecht. "Het puntenrijbewijs wordt al afgevoerd nog voor wij hier onze vragen kunnen stellen. De minister bespeelt de publieke opinie, op basis van een studie die maar 3 van de 22 landen bekijkt die zo'n systeem hebben." De partij hoopt dat het systeem alsnog een kans zou krijgen. "Ook de politierechters smeken voor de invoering ervan."

Voorbarig

Volgens N-VA is de reactie van Bellot voorbarig. "Dat is niet de conclusie van deze studie", aldus N-VA-Kamerlid Daphné Dumery. Van den Bergh treedt haar bij: "Er zitten nog altijd voldoende redenen in deze studie om het rijbewijs met punten wél in te voeren. De essentie gaat over hoe we recidivisten hard kunnen aanpakken. Er moet een helder systeem zijn, zowel voor zware (waar we al veel systemen voor hebben) als voor kleine overtredingen. Maar van mij hoeft dat niet per se 'rijbewijs met punten' heten, als sommigen daar zo allergisch voor zijn."