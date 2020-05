Federaal minister Ducarme in brief aan Ben Weyts: “Euthanasie voor katje Lee is enige optie” mvdb

17 mei 2020

20u35

Bron: De Standaard 84 UPDATE Denis Ducarme (MR) als federaal minister bevoegd voor het voedselagentschap FAVV, laat in een brief aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) weten dat euthanasie de enige uitweg is voor ‘Lee’, de kitten die vanuit Peru naar ons land is meegesmokkeld. Dat meldt De Standaard.

Studente Selena Ali uit het Antwerpse Stabroek bracht begin april het katje illegaal vanuit Peru naar ons land, zonder dat daarbij de regels voor de preventie van rabiës (hondsdolheid) gerespecteerd werden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) oordeelde daarom dat het katje meteen geëuthanaseerd moet worden.

Weyts bevoegd voor Dierenwelzijn mengde zich de voorbije dagen in de zaak. Het diertje doden is niet alleen onnodig, maar ook onwettig, zei Weyts in de media. Volgens de N-VA’er stelt de Europese wetgeving dat eerst geprobeerd moet worden om het katje terug te sturen. “Als dat niet kan - zoals hier het geval is - dan moet het vervolgens in quarantaine geplaatst worden. Enkel als die opties niet kunnen, mag men overgaan tot euthanasie.”

In zijn antwoord wijst Ducarme erop dat “eens een mens besmet is, hij 48 uur heeft om aan de dood te ontsnappen” en dat “Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid”. Het katje terugsturen was sowieso geen optie “aangezien mevrouw Ali niet kon aantonen waar en in welke omstandigheden het dier dan precies terecht zou komen”. Verder bestaan in België geen erkende quarantainecentra voor honden en katten. “Gelet op deze grondige risicoanalyse werd besloten dat euthanasie de enige mogelijke optie was”, schrijft Ducarme.

De minister wijst er ook op dat de Raad van State, bij wie de studente na een gemotiveerde communicatie aanklopte, “in haar arrest van 8 mei 2020 alle middelen van mevrouw Ali verwierp”. Het kabinet van Ducarme kon zondagavond niet bereikt worden voor toelichting.

Het kort geding van het FAVV tegen Selena Ali werd vrijdag voor de Antwerpse rechtbank ingeleid, er wordt gepleit op 29 mei. Beide partijen mogen dan hun standpunt verdedigen. Intussen is onduidelijk waar katje Lee verblijft.

