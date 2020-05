Federaal minister Ducarme in brief aan Ben Weyts: “Euthanasie voor katje Lee is enige optie” mvdb

17 mei 2020

20u35

Bron: De Standaard 62 Stabroek Denis Ducarme (MR) als federaal minister bevoegd voor het voedselagentschap FAVV, laat in een brief aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) weten dat euthanasie de enige oplossing is voor ‘Lee’, de kitten die vanuit Peru naar ons land is meegesmokkeld. Dat meldt De Standaard.

Ducarme staat volledig achter het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid dat via een kortgeding 500 euro eist, per uur dat de kat niet aan hen wordt overhandigd. Het risico op hondsdolheid (rabiës) is te groot, oordeelt de overheidsdienst.



Weyts, bevoegd voor Dierenwelzijn, wil het dier sparen. Ook tienduizenden ondertekenaars van een online petitie eisen dit. De Vlaams minister schreef hierover een brief naar Ducarme, die nu antwoordt. De beweegredenen die Weyts in zijn schrijven aanhaalde, worden door Ducarme een voor een negatief beoordeeld.

De eigenares v #Lee was fout en moet boeten. Eur. Verordening 576/2013 stelt in zo’n geval dat dier moet worden 1. teruggestuurd 2. in quarantaine geplaatst 3. geëuthanaseerd wanneer 1 noch 2 mogelijk zijn. FAVV gaat direct naar 3. Dáárom kom ik tussen in proces. Ben Weyts(@ BenWeyts) link

Volgens de Franstalige liberaal is de kat terugsturen naar het land van herkomst of het hier in quarantaine houden geen optie. “Gelet op een grondige risicoanalyse werd besloten dat euthanasie de enige mogelijke optie is”, aldus Ducarme.

