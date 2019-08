Fedasil wil asielzoekers onderbrengen op campings en in vakantieparken: “500 extra plaatsen per maand nodig” kv

24 augustus 2019

05u29

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 Fedasil wil na de zomer containers voor de opvang van asielzoekers plaatsen in vakantieparken en op campings. De instantie heeft daarom alle vakantiecentra aangeschreven. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Het dreigende tekort aan opvangplaatsen ligt niet aan de instroom, maar wel aan de te lage uitstroom van afgehandelde dossiers, meldde de woordvoerder van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) eerder deze week in onze krant.

Asielzoekers moeten langer wachten op een uitspraak, door de dossierachterstand bij de asielinstanties. Daardoor blijven ze langer in de asielopvang en zijn er dus ook meer plaatsen nodig. “Als de trend zich voortzet, hebben we per maand 500 extra plaatsen nodig,” zegt Fedasil-woordvoerster Lies Gilis.



De opvangdienst probeert daarom dringend het aantal opvangplaatsen uit te breiden. In het asielcentrum in Arendonk werden deze week 70 extra plaatsen gecreëerd door de plaatsing van legertenten.

Vakantiecentra

Nu de zomer ten einde loopt, lijken ook vakantieparken en campings een aanvaardbare oplossing voor Fedasil. “Concreet zijn wij momenteel op zoek naar terreinen met vakantiehuizen, groepsverblijven, stacaravans of grote terreinen waar wij zelf containers op zouden kunnen plaatsen,” staat in de brief te lezen die gisteren werd verstuurd aan een reeks vakantiecentra. Het gaat om een tijdelijke maatregel, beklemtoont het agentschap, dat op zoek is naar terreinen of centra waar minstens 150 opvangplaatsen kunnen gecreëerd worden.

Door de nood aan extra opvang opende de dienst eerder ook al in Lommel, Deurne en Moeskroen tijdelijke centra.Maar dat nu ook vakantieparken nodig zijn, is opvallend. Het is van de asielcrisis in 2015 geleden dat dat gebeurde.

Maatregelen

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block beklemtoont dat er al maatregelen genomen werden om de achterstand in de dossierverwerking in te halen. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken werden al 15 van de voorziene 25 plaatsen ingevuld en in juli gingen 60 nieuwe mensen aan de slag bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). “Maar die moeten natuurlijk nog worden opgeleid, en dat neemt tijd in beslag.” De minister gaat ervan uit dat de situatie in de maanden oktober of november zal normaliseren.