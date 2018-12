Fedasil opent tijdelijk opvangcentrum voor 500 asielzoekers in Lommel HA

19 december 2018

17u21

Bron: Belga 9 Fedasil opent nog deze week in Lommel een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, om de kerstperiode te overbruggen. Het opvangcentrum wordt voor een periode van drie maanden geopend en biedt plaats aan 500 mensen.

Het tijdelijke centrum dient voornamelijk als buffer tijdens de kerstvakantie, zo staat in een persbericht van Fedasil. Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers wil ermee voorkomen "dat gezinnen geen opvang krijgen tijdens de sluitingsdagen van de asielinstanties in de kerstperiode".

Open opvangcentrum

Een team van medewerkers uit andere opvangcentra van Fedasil zal alles in goede banen leiden. Het tijdelijke opvangcentrum van Lommel zal - net zoals alle centra van Fedasil - een open opvangcentrum zijn, waar asielzoekers tijdens de behandeling van hun asielaanvraag terechtkunnen voor onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding.



De opening van het centrum wordt voorbereid in overleg met de stad Lommel.

Arbeidsmigranten

Fedasil vond eerder al tijdelijke opvang in Lommel. Zo ving het opvangcentrum er in 2016 gedurende drie maanden maximaal 750 mensen op. De site heeft als voordeel dat hij onmiddellijk beschikbaar is. Momenteel verblijven er vooral arbeidsmigranten.

