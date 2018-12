Fedasil: “Niet-begeleide 12-jarige mocht Klein Kasteeltje wel binnen, maar liep dan weg” ADN

12 december 2018

23u32

Bron: Belga 0 Een niet-begeleide Pakistaanse jongen van 12 jaar heeft wél toegang gekregen tot het Klein Kasteeltje in Brussel, "maar is daarna op eigen houtje naar buiten gelopen”. Dat zegt de woordvoerster van Fedasil, Mieke Candaele, als reactie op een bericht van het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen.

"Het personeel heeft hem overal gezocht", aldus Candaele nog. De asielaanvraag van de jongen was nog niet geregistreerd.

Het Burgerplatform meldde eerder op de dag dat de jongen niet binnengelaten werd in het Klein Kasteeltje, dat sinds ruim een week het enige registratiepunt in België is waar vreemdelingen internationale bescherming kunnen vragen. “Een schande”, klonk het. “De jongen was praktisch onderkoeld en toch werd hij niet binnengelaten.”



Fedasil betreurt deze communicatie, want het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers noch de dienst Vreemdelingenzaken werden door het Burgerplatform gecontacteerd over het kind. “Alle minderjarigen worden opgevangen, want ze worden a priori als kwetsbare personen beschouwd”, verzekerde de woordvoerster van Fedasil. “Als de jongen zich nog aanmeldt, vangen we hem op.”