Fedasil heropent opvangcentrum voor 200 asielzoekers in Zaventem

16 januari 2019

Bron: Belga 0 Fedasil wil tegen eind januari een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers heropenen in Zaventem. Het centrum zal plaats bieden aan 200 asielzoekers. In het gebouw werden in 2016 al eens asielzoekers opgevangen.

De opening van het centrum in het ING-gebouw aan de Excelsiorlaan was eerder op de dag al aangekondigd door de Zaventemse burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, laat weten dat er in de aanloop naar de geplande opening overlegd wordt met het gemeentebestuur. Het centrum in Zaventem moet helpen om het huidige tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers te verhelpen.

Het zal net als de andere centra een open opvangcentrum zijn, waar asielzoekers onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding kunnen krijgen tijdens de behandeling van hun asielaanvraag.

Vooraleer ze haar toestemming geeft voor de heropening wil burgemeester Holemans met Fedasil een veiligheidsprotocol en huishoudelijk reglement “op maat van de Zaventemse situatie anno 2019" uitwerken. Daarnaast wil ze een duidelijke samenwerkingovereenkomst afsluiten over zaken zoals een frequent gestructureerd overleg, de ontwikkeling van communicatielijnen, dagelijkse info-uitwisseling, afspraken over toegang en uitstroom, veiligheidsplan voor noodsituaties en contact met de buurt.