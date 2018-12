Fedasil: “Er is ruimte voor honderden extra asielzoekers, maar beslissing ligt bij regering” SVM

17 december 2018

10u39

Bron: Belga 0 Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zoekt snel een paar honderd extra plaatsen voor asielzoekers en heeft al aan Fedasil gevraagd wat mogelijk is. Dat schrijft ‘De Standaard’. Fedasil laat weten dat er zeker ruimte is om extra plaatsen te creëren, maar dat het aan de regering is om knopen door te hakken.

"We zijn daar al maanden mee bezig en hadden ook al een lijst van mogelijke tijdelijke opvangplaatsen overgemaakt aan staatssecretaris Theo Francken, maar die heeft daar niets mee gedaan", zegt woordvoerster Mieke Candaele. "We hebben nu voor minister De Block dezelfde oefening gemaakt. Het is aan de regering om te beslissen wat er gaat gebeuren."

De Block nam de bevoegdheid van Asiel en Migratie over van Theo Francken, na het vertrek van N-VA uit de regering. Ze kondigde onder meer aan een einde te willen maken aan de quota van 50 aanmeldingen per dag bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Duizenden extra plaatsen nodig

In ‘De Zevende Dag’ zei De Block dat ze aan een plan van aanpak werkt en daarmee zo snel mogelijk naar de regering wil trekken. Aan De Standaard verklaarde ze aan verschillende scenario's te werken om de opvangcrisis te bezweren en ervoor te zorgen dat niemand nog op straat moet slapen. Zo moeten er op korte termijn enkele honderden bedden bijkomen, op lange termijn zijn waarschijnlijk enkele duizenden plaatsen nodig. Daarnaast wil ze maatregelen nemen om de instroom te beperken en ook inzetten op terugkeer. "Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.”

Wanneer de minister juist naar de regering trekt met haar voorstellen, is nog niet duidelijk. Haar woordvoerder verwijst daarvoor naar de huidige politieke situatie, die erg onzeker is.