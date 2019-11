Fedasil dient Francken van antwoord: niet 80 à 90 procent maar 38 procent van de asielzoekers zijn alleenstaande mannen AW

25 november 2019

17u30 52 Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil heeft vandaag cijfers gepubliceerd waarmee ze een uitspraak van de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) corrigeren. Die beweerde dat 80 tot 90 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn. “Klopt dit? Neen.”

“Fedasil en het Rode Kruis, de grootste uitbaters van asielcentra, zijn voorlopig nooit ingegaan tegen desinformatie”, klaagde huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) enkele dagen geleden nog. Op die manier wilde ze de strijd aanbinden tegen desinformatie over asielcentra. Fedasil lijkt haar klaagrede gehoord te hebben en reageerde vandaag op een uitspraak van de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Die beweerde tijdens een lezing dat 80 tot zelfs 90 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn. Later corrigeerde hij zichzelf nog in De Morgen en verklaarde hij dat hij sprak over “wat toen (2015) binnenkwam in Europa”. Maar ook dat blijkt niet te kloppen.

Via een Twitterbericht maakt het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil duidelijk dat slechts 38 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn. “Op dit moment ziet de gezinssamenstelling in ons opvangnetwerk er als volgt uit: 51 procent families, 38 procent alleenstaande mannen, 6 procent alleenstaande vrouwen en 5 procent niet-begeleide minderjarigen”, schrijft het opvangcentrum.

“Tijdens de opvangcrisis zag de gezinssamenstelling er gelijkaardig uit. Eind 2015: 44 procent gezinnen, 44 procent alleenstaande mannen, 5 procent alleenstaande vrouwen en 7 procent NBMV’s”, gaat Fedasil verder in een volgend Twitterbericht.

