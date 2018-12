Febelfin waarschuwt: “Nederlandse bendes gebruiken steeds meer jongeren als 'geldezel’” ARA LH

04 december 2018

16u16

Bron: eigen berichtgeving 2 Criminelen hebben 5,5 miljoen euro gestolen met bankkaartfraude. Dat is nu al meer dan het dubbele van vorig jaar. Online-oplichters kunnen steeds beter manipuleren: “Vroeger kreeg je mails van een ‘Nigeriaanse prins’ die om je bankcodes vroeg. Nu hacken oplichters de e-mail van je vrienden om achter je gegevens te komen.”

Nog nooit plunderden oplichters zoveel bankrekeningen van onschuldige Belgen. In de eerste negen maanden van het jaar steeg het aantal gevallen van fraude met bankieren tot 3350. In heel 2017 waren dat er 145 minder. Het buitgemaakte bedrag stijgt nog sneller: van 2,5 miljoen in 2017 naar 5,5 miljoen in de eerste drie kwartalen van het jaar. De banken konden nog eens 10 miljoen euro aan frauduleuze transacties op tijd tegenhouden.

Bankenfederatie Febelfin waarschuwt: “Criminelen lijken hoe langer hoe geloofwaardiger”, zegt topman Karel Van Eetveld. “Je kan fraudemails nog nauwelijks onderscheiden van échte e-mails van je bank. Ze hacken zelfs mailadressen van vrienden die je vertrouwt om zo met smoesjes je rekeningnummer of pincode te krijgen.”

De gevaarlijkste nieuwe methode van online oplichting is het gebruik van ‘geldezels’. Criminelen benaderen jongeren via Instagramaccounts met namen als ‘easy money fast’, Whatsapp of hangen rond bij scholen en universiteiten. Ze vragen om je rekeningnummer en pincode om geld te storten. De crimineel haalt het geld vervolgens af bij een bankautomaat. In ruil voor de hulp mag de ‘geldezel’ een percentage van het geld houden. “Jongeren beseffen niet dat ze meedoen aan criminele activiteiten. Ze riskeren hoge boetes en zelfs celstraffen tussen de vijf a vijftien jaar - afhankelijk van hun plaats in de bendehiërarchie”, zegt Van Eetveld.

In ons land trappen vooral jonge Antwerpenaren in de val: “Nederlandse bendes zoeken vooral in grensgebied naar slachtoffers. Dankzij de goede treinverbinding tussen Amsterdam en Antwerpen en de nabijheid van de E19 kunnen ze makkelijk vluchten.”

De fraudeurs opereren bijna nooit in hetzelfde land als waar ze vandaan komen. Daarom heeft de Europese politieorganisatie Europol een speciale geldezel-actie opgezet. Dertig landen identificeerden op drie maanden tijd 1504 geldezels en 140 oplichters. In al die landen maakten de fraudeurs 72,4 miljoen euro buit.

Samen met @febelfin voert @Europol in het kader van European Money Mule Action campagne tegen geldezels en hun ronselaars: Word geen Money Mule! https://t.co/Oh6LX0iY7C Febelfin(@ Febelfin) link

Om jongeren te waarschuwen startte gisteren een bewustmakingscampagne met de hashtag #DontBeAMule (Wees geen ezel, red). Het Antwerpse YouTube-duo Kurkdroog maakte voor de campagne een video om jongeren uit hun regio te waarschuwen.