Febelfin lanceert onderzoek naar online veiligheid tijdens coronacrisis Belga

07 april 2020

16u24 0 Bankenfederatie Febelfin heeft een online onderzoek opgezet om te weten te komen in welke mate fraudeurs het coronavirus en de huidige coronamaatregelen misbruiken om mensen via het internet te misleiden, en welke impact die praktijken hebben op de online gewoontes van de Belg. Wie de enquête invult, krijgt ook meteen zijn online risicoprofiel te zien.

“Fraudeurs misbruiken het coronavirus en de huidige quarantainemaatregelen voluit om mensen online te bedotten en bestelen”, aldus Febelfin.

Zo zijn er heel wat valse berichten in omloop, die mondmaskers en handgels aanprijzen, die giften aan ziekenhuizen vragen of die mensen vertellen dat het coronavirus zogezegd bij een dierbare is vastgesteld. Febelfin waarschuwt dat die berichten vaak samengaan met bestelde goederen die nooit aankomen, geld dat je nooit meer terugziet of malware op je computer.

Valse berichten

Ook valse berichten van banken doen volop de ronde. “Onder het voorwendsel dat banken de nieuwe coronaprocedures volgen en daardoor bijvoorbeeld een nieuwe bankkaart moet worden aangemaakt, wordt naar bankcodes gevraagd via een link”, klinkt het.

Met het onderzoek wil Febelfin een zicht krijgen van de reikwijdte van het fenomeen en de impact die het heeft op de online gewoontes van de Belg. Er wordt gepeild naar het online gedrag van de Belg tijdens de quarantainemaatregelen, het online veiligheidsgevoel, het vertrouwen in digitaal bankieren en de mate waarin mensen in aanraking komen met phishing.

Risicoprofiel

Na het invullen van de vragen krijg je je risicoprofiel te zien, waarin is opgenomen of je je bewust bent van de gevaren online, of je ernaar handelt en of je weet hoe je veilig digitaal kan bankieren.