Febelco: "Beschuldigingen van PVDA over tekort aan borstkankermedicijn zijn pure laster"

06 september 2019

15u55

Febelco omschrijft de beweringen van PVDA over het tekort aan het borstkankermedicijn Femara als "pure laster". PVDA wees gisteren met de vinger naar producent Novartis en de groothandelaar die "geen duidelijke reden geven voor de tekorten". Zij zouden spelen met de stocks om meer winst te maken.

Febelco wijst erop dat het als groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen verplicht is om een ruim assortiment aan geneesmiddelen op stock te houden en te voorzien in een voldoende voorraad die tegemoet komt aan de vraag in de markt.

"Febelco voldoet zoals steeds aan deze verplichting maar wordt regelmatig geconfronteerd met fabrikanten dewelke ons niet de hoeveelheden leveren die wij initieel besteld hebben. Recent nog werd voor een bestelling Femara slechts 40 procent van de gevraagde hoeveelheid geleverd. Het feit dat wij van de producent geen duidelijke reden krijgen omtrent het beperken van de levering maakt dat wij ook onze klanten geen duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent de beperkte beschikbaarheid", luidt het in de mededeling.

Het bedrijf heeft in juni en juli naast Novartis nog negen andere producenten officieel in gebreke gesteld. Met uitzondering van drie firma's bleef dit tot op heden echter zonder gevolg. "In deze zijn wij dus volledig afhankelijk van de goodwill van de producenten en daarom kunnen wij de beschuldiging, als zouden wij mede tekorten uitlokken teneinde meer winsten te realiseren door verkoop van varianten met hogere marges, uitsluitend omschrijven als pure laster", luidt het scherp. Het vindt het ook "zeer bedenkelijk" dat in de zaak Famera enkel Febelco als groothandelaar-verdeler wordt vernoemd aangezien de problematiek de hele sector van de groothandelaars-verdelers aanbelangt.