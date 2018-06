FBI waarschuwt Belgische politiediensten: "Minderjarige probeerde wapen voor schietpartij op school te kopen" IB

05 juni 2018

05u01

Bron: Het Nieuwsblad 0 Een leerling heeft vorige vrijdag vanuit een school in Dendermonde per e-mail een wapen proberen te bestellen in de Verenigde Staten. De FBI onderschepte het berichtje en bracht de Belgische politie op de hoogte. De verantwoordelijke tiener werd gisteren opgepakt en voor de jeugdrechter geleid. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het mailtje zou expliciet melding gemaakt hebben van de intentie om “zo veel mogelijk slachtoffers op een school te maken”.

Via het IP-adres konden de Belgische speurders achterhalen dat het bericht vanaf een schoolcomputer in Dendermonde werd verstuurd. Omdat in de mail een verwijzing naar de stad Brugge stond, vermoedde de politie dat de tiener een school in die stad viseerde.

Brugse patrouilles hielden afgelopen weekend verschillende scholen die een schoolfeest organiseerden extra in de gaten, maar de feesten verliepen zonder incidenten.

Verdachte opgepakt

Gisteren pakte de politie een minderjarige uit het arrondissement Dendermonde op. “De persoon wordt voor de jeugdrechter geleid”, zegt woordvoerster Sarah De Meyer van het parket van Dendermonde aan Het Nieuwsblad. “Het is dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten dat we deze zaak konden oplossen”, klonk het nog.

Dit jaar zijn in de VS al tien schietpartijen in scholen geweest. Daarbij vielen in totaal veertig doden. De laatste dodelijke schietpartij dateert van 18 mei. Een 17-jarige schoot toen in een school in Santa Fe tien mensen dood.