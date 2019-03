Fayulu roept in Brussel opnieuw op tot nieuwe Congolese verkiezingen

09 maart 2019

De Congolese oppositieleider en presidentskandidaat Martin Fayulu heeft vandaag in Brussel opnieuw de "vervalste resultaten" van de verkiezingen gehekeld. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwam in januari als winnaar uit de bus, maar volgens de waarnemers van de kerk had Fayulu de verkiezingen moeten winnen.