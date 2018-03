FAVV zegt dat het parket al in november op de hoogte bracht over vervallen vlees, niet pas in januari SI

18 maart 2018

16u28

Bron: Belga, VRT NWS 1 Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) werd al in augustus gewaarschuwd door het Kosovaarse voedselagentschap over een levering van vervallen vlees. Toch opende het parket pas in januari een opsporingsonderzoek naar het bedrijf Vanlommel dat het vervallen vlees naar een groothandel in Kosovo had gestuurd. "Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid heeft ons pas in januari ingelicht", zegt parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker. Het FAVV weerlegt dit nu en zegt dat ze het parket al in november op de hoogte brachten.

Een woordvoerder van het Kosovaarse voedselagentschap vertelde aan RTBF dat het FAVV gewaarschuwd werd, nadat het vlees in augustus in beslag werd genomen. Het parket opende pas in januari een onderzoek, omdat het naar eigen zeggen dan pas werd ingelicht door het FAVV. Waarom het zo lang duurde vooraleer het Antwerpse parket werd ingelicht, is niet duidelijk. "Wij stellen ons daar ook vragen bij", zegt Vanderstokker.

Het FAVV ontkent nu dat ze het parket pas in januari op de hoogte bracht en zegt dat ze dat al in november deden. "Er is een proces-verbaal uitgewisseld met het gerecht over de zaak in Kosovo en de commissie administratieve boetes schreef een boete uit voor het bedrijf Vanlommel", zegt Katrien Stragier van het FAVV een VRT NWS. "Die informatie werd in november overgemaakt aan het gerecht."

De voorbije weken ontstond al commotie rond het FAVV nadat vlees van vleesverwerkingsbedrijf Veviba uit de handel werd gehaald. Er was sprake van fraude met etiketten waardoor vlees van 12 jaar oud verkocht werd. Ook bij die zaak ondernam het FAVV te laat actie.

Politiek eist actie

Uit politieke hoek wordt nu actie geëist. Ecolo en Groen eisen een doorlichting van de hele agrovoedingssector. N-VA vindt dat het tijd is om voedselveiligheid "eindelijk eens serieus" te nemen en dringt aan op een grondig onderzoek. Sp.a wil dat er een crisismanager aangesteld wordt die de touwtjes in handen neemt zodat de crisis opgelost raakt.

Bij Vanlommel zelf ontkent men dat er sprake is van fraude. De twee palletten met vervallen vlees werden per vergissing geladen en waren eigenlijk bestemd voor de dierenvoederindustrie. "Het onderzoek zal uitwijzen of het inderdaad om een vergissing ging", zegt de parketwoordvoerster. Er zijn volgens haar momenteel geen indicaties om het onderzoek aan een onderzoeksrechter toe te vertrouwen.