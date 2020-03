FAVV waarschuwt voor online verkoop van illegale voedingssupplementen tegen coronavirus WDw

Bron: Belga 0 Het federaal voedselagentschap FAVV waarschuwt dat bepaalde bedrijven of personen gebruik maken van de coronapandemie om illegale en valse voedingssupplementen te verkopen. Het gaat onder meer over thee uit China die zou helpen tegen het virus.

Tijdens controles georganiseerd door de federale overheid werden voedingssupplementen onderschept in postpakketten, die zouden beschermen tegen het coronavirus. De supplementen zijn echter niet toegelaten op de Belgische markt en kunnen ook gevaarlijk zijn.

Het onderschepte product was thee uit China met de naam Chenzhou Municipal Hospital of TMC. Op het etiket staat in het Chinees vermeld: ‘voorschrift van Buchang City Traditional Chinese Medicine Hospital - product voor de behandeling van griep, om het coronavirus te bestrijden’.

Deze producten, zoals voedingssupplementen die onderschept worden door het FAVV, zijn niet alleen nutteloos tegen het virus, ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn Denis Ducarme, minister van Landbouw

"Sinds het begin van de epidemie is er een toename van oplichtingspraktijken. Steeds meer kwaadwillige websites proberen misbruik te maken van de angst van de bevolking door producten aan te bieden die hen zogezegd beschermen tegen het coronavirus", zegt minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) in een persbericht. “Deze producten, zoals voedingssupplementen die onderschept worden door het FAVV, zijn niet alleen nutteloos tegen het virus, ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het Agentschap staat op de eerste rij om de gezondheid van de consumenten te beschermen. Het toont hier opnieuw het belang aan van zijn rol, heel specifiek in deze periode."

Notificatienummer

Het FAVV meldt nog dat voedingssupplementen die zijn toegelaten op de Belgische markt een notificatienummer krijgen van de FOD Volksgezondheid. Het FAVV raadt dan ook aan om geen voedingssupplementen te consumeren waaraan geen notificatienummer is toegewezen. De lijst met voedingssupplementen die wel zo'n nummer hebben gekregen, kan geraadpleegd worden via de online toepassing FOODSUP van Volksgezondheid.

Ook bij het online aankopen van geneesmiddelen is maximale voorzichtigheid geboden, meldt ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Wie online geneesmiddelen wil bestellen, doet dit best enkel via internetapotheken die erkend zijn door het FAGG.

