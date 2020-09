FAVV waarschuwt voor ongewenste zaadpakketten: "Zaai deze niet" ANA

10 september 2020

15u07

Bron: BELGA 352 Als u binnenkort plots een ongewenst pakketje met plantenzaad ontvangt, vernietig het dan meteen. Dat vraagt het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), nadat duidelijk is geworden dat i n verschillende Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten en Canada, mensen ongewenste zaadpakketten uit China en andere Aziatische landen hebben ontvangen. In België heeft één persoon een gelijkaardig geval gemeld.

De oorsprong van deze zaden is onbekend, maar het gevaar is dat ze plantenziekten met zich meebrengen die niet op ons grondgebied aanwezig zijn, of het kunnen invasieve plantensoorten zijn. Het FAVV benadrukt dat het noodzakelijk is om deze niet te zaaien en ze in een dubbele gesloten verpakking in de vuilnisbak te doen.

Wie toch een dergelijk pakket ontvangt, wordt ook gevraagd om foto's te maken van de zaden en die te bezorgen aan meldpunt@favv.be. In geval van contact met de zaden is het ook aangeraden de handen grondig te wassen.

Het FAVV werkt samen met de douane en met Europese partners om de oorsprong van de zaden te bepalen en deze zendingen van ongewenste zaden te stoppen. Het FAVV voert een onderzoek uit en zal zijn bevindingen doorgeven aan de Europese Commissie.