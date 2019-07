Exclusief voor abonnees FAVV waarschuwt voor hondsdolheid op vakantie Vaccinatie voor meereizende hond of kat verplicht Sven Ponsaerts

12 juli 2019

16u31 0 Het federaal voedselagentschap waarschuwt reizigers voor hondsdolheid. De dodelijke ziekte die vooral door zwerfhonden wordt overgedragen, eist jaarlijks nog 60.000 doden. Wie met een huisdier reist, moet dit verplicht laten vaccineren.

Een hongerige, dolende hond op een idyllisch Filipijns strand, zielige puppyoogjes in een Turks vakantiedorp of een om aandacht smekende viervoeter in een Roemeens berggebied, bij heel wat toeristen doet het het hart bloeden. Toch ontfermt men zich op vakantie maar beter niet om zwerfhonden. Jaarlijks sterven er wereldwijd nog 60.000 mensen aan hondsdolheid.

België is sinds 2001 rabiësvrij, maar in meer dan 150 landen is er nog steeds hondsdolheid. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zag in de zomer van 2017 46 patiënten die gekrabd of gebeten waren door een mogelijk besmet dier. In de meeste gevallen ging het om Belgische reizigers die in risicolanden in Afrika of Azië in aanraking kwamen met honden of apen. Maar ook sommige streken in Oost-Europa en Zuid- en Midden-Amerika zijn nog steeds risicogebieden.

