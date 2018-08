FAVV roept abrikozenpitten van het merk Ciloglu terug TTR

14 augustus 2018

18u03

Bron: Belga 1 Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) roept de abrikozenpitten in een verpakking van 250g van het merk Ciloglu terug. Er werd een overschrijding van de norm voor cyanide vastgesteld.

Het gaat om abrikozenpitten uit Turkije met vervaldata 22/02/2019 en 05/03/2020 en lotnummers 07032018 en 22022017. Het FAVV vraagt consumenten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt.

Er bestaan twee soorten pitten: bittere en zoete. Enkel de bittere pitten vormen een probleem, omdat ze het bestanddeel amygdalin bevatten, dat bij inname cyanide kan vrijgeven. Het is onmogelijk om met het blote oog het verschil te zien tussen de veilige en de gevaarlijke soorten. De pit die in de kern van de abrikoos zit, komt niet in contact met de vrucht zelf en de consumptie van abrikozen vormt dus geen gevaar voor de gezondheid.

Een cyanidevergiftiging kan misselijkheid, koorts, hoofdpijn, slapeloosheid, dorst, lethargie, nervositeit, pijn aan spieren en gewrichten of plotselinge bloeddrukverlaging veroorzaken. In extreme gevallen kan het zelfs dodelijk zijn.Wie zulke symptomen vertoont, moet onmiddellijk het antigifcentrum (070/245 245) contacteren.

Meer informatie is te vinden op de website van het FAVV ,via het nummer 0800/13 550 of via meldpunt@favv.be.