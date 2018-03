FAVV: "Onze routinecontroles zijn onvoldoende om ernstige fraude op te sporen" TK

17 maart 2018

Topman Herman Diricks van het F ederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft in een interview met De Standaard toe dat de routinecontroles van het Voedselagentschap onvoldoende zijn om ernstige fraude op te sporen. "Daarvoor heb ik een gerechtelijk onderzoek en bijzondere opsporingstechnieken nodig, dus de steun van het parket", aldus Diricks. Intussen meldt VRT NWS dat steeds minder dierenartsen inspecties willen uitvoeren voor het FAVV.

Diricks zegt te weten dat communicatie een werkpunt is, "zowel voor de organisatie als voor mij persoonlijk". Over de hele werking van het agenschap zegt hij dat het FAVV beseft "dat we continu naar verbetering moeten streven".

Diricks ligt al voor de tweede keer in zeven maanden tijd onder vuur. Ook bij de fipronilcrisis, in het najaar van vorig jaar, kreeg het Voedselagentschap te horen dat de communicatie warrig was en dat er te weinig doortastend werd opgetreden.

Volgens Diricks gingen de alarmbellen bij het FAVV wel degelijk af na de melding uit Kosovo over vlees van Veviba. "We hebben iemand naar Kosovo gestuurd, zelf een proces-verbaal geschreven en dat snel overgemaakt aan het parket", aldus de FAVV-topman. "Bij zulke economische fraude is het gerecht veel beter geplaatst om het onderzoek te voeren dan wij. Bij onze routinecontroles is slechts één inspecteur ter plaatse. Wat die op één dag in een bedrijf onderzoekt, is - ondanks de grote inzet en engagement - niet te vergelijken met de huiszoeking bij Veviba twee weken geleden. Daarbij waren vijftig mensen aanwezig in het bedrijf. Een fraudeur zal er ook alles aan doen om de fraude te verdoezelen."

Weinig vergoeding

Intussen raakte bekend dat steeds minder dierenartsen controles willen uitvoeren. "De vergoeding voor mensen die cruciaal zijn in de controle van onze voeding is simpelweg ondermaats", zegt Ludo Muls, secretaris van dierenartsenvereniging IVDB en woordvoerder van ruim 900 zelfstandige dierenartsen. Dierenartsen krijgen voor de controles bruto ongeveer 44 euro per uur.

"De keuringen in vleesbedrijven gebeuren op wisselende uren, overdag of 's nachts en tijdens het weekend", zegt Muls. "En dat allemaal aan éénzelfde tarief. Overuren door papierwerk? Extra kilometers moeten afleggen? Pech, want dat wordt niet vergoed. Daarom willen jongere collega's dit soort inspecties niet meer uitvoeren. Vroeg of laat zal het FAVV geconfronteerd worden met een leegloop, en daar zal de kwaliteit van de controles ongetwijfeld onder lijden."

Niet te grondig zijn

Een ander probleem is de vertrouwensbreuk die Muls vreest tussen dierenartsen en FAVV. "Het gevoel leeft soms dat inspecties bij grote vleesverwerkers het best niet te grondig worden uitgevoerd", aldus Muls, die beseft dat dat een ernstige aantijging is. "Het FAVV is niet snel geneigd om grote slachthuizen stil te leggen, want dat is een enorme industriële machine die plots wordt afgeremd. Als de dierenartsinspecteurs wat te ijverig zijn, bestaat de mogelijkheid dat ze de maand nadien wat minder opdrachten - en dus minder vergoedingen - krijgen."

Wat er gebeurt met de vaststellingen is de dierenarsten ook niet altijd even duidelijk. "Hoe meer meldingen, hoe minder je wordt geloofd", beweert Muls. "Dat werkt demotiverend. We vragen daarover al jaren een dialoog met de top, maar ik heb Herman Diricks, FAVV-topman, tot op vandaag nooit in levenden lijve ontmoet." Een gelijkaardig geluid ving VRT NWS op bij verschillende leden van de Order der Dierenartsen, zij het anoniem.