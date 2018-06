FAVV onderschept bestelwagen met 450 kilo slecht gekoelde voeding TTR

08 juni 2018

20u28

Bron: Belga 1 Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag in Brussel een bestelwagen onderschept met 450 kilogram slecht gekoelde voedingswaren. Dat heeft een woordvoerder bevestigd.

Een ambtenaar van het FAVV merkte op weg naar een controle in een crèche een bestelwagen op. De bestuurder van het Poolse voertuig was voedingswaren aan het ontladen. Omdat de man geen Frans sprak, werd de politie opgeroepen, die de bestelwagen blokkeerde.

De FAVV-inspecteur stelde vast dat de bewaartemperatuur bij de controle veel te hoog was (9 graden). De voedingswaren, afkomstig uit Polen, werden vernietigd.

Er is een pv opgesteld en het onderzoek wordt voortgezet. Zo is niet geweten wie de bestemmelingen waren. Ook over de producten en het transport blijven vragen die de chauffeur niet kon verklaren.