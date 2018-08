FAVV neemt voedingssupplement uit handel: er zit cannabis in HR

21 augustus 2018

22u31

Bron: FAVV 4 Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) roept een voedingssupplement uit de handel omdat er THC in zit, de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. Het supplement werd onder meer online verkocht.

Het gaat om het product 'CBD Zeolite Dietary Supplement' van het merk Pharma Hemp, een voedingssupplement. Het FAVV heeft besloten om dit product uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument. Het product werd verdeeld via twee verkooppunten in Henegouwen en in verschillende online shops.

"Het consumeren van producten op basis van Cannabis sativa L. kan een gezondheidsrisico inhouden, gezien de mogelijke aanwezigheid van de psychoactieve stof THC", klinkt het in de mededeling. Het FAVV waarschuwt consumenten ook voor het gevaar van e-commerce. "Door de zeer uitgebreide omvang van verkoop via het internet kan het FAVV geen controle garanderen over de hele keten van aan- en verkopen, noch op de betrouwbaarheid van online aankooppunten, van de fabrikanten, van analyses die eventueel op de website worden vermeld, etc."

Wie extra info wil, kan het FAVV bellen op 0800/13 550 of mailen via meldpunt@favv.be.