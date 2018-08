Fatale steekpartij in Waals restaurant: drie doden, nog een slachtoffer in levensgevaar, een ander zwaargewond

ADN

23 augustus 2018

13u04

Bron: Belga 0 Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op de lichamen van de drie dodelijke slachtoffers van de steekpartij gisteren in het restaurant 'Le Ramier' in Plombières. Dat heeft het parket van Verviers vandaag meegedeeld. Het parket hoopt meer duidelijkheid te verkrijgen over de omstandigheden van het dramatische gebeuren.

Bij de steekpartij kwamen drie mensen om, onder wie de dader. Vier anderen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Van hen verkeert een persoon in levensgevaar en is een andere zwaargewond, aldus het parket.

Volgens ooggetuigen was een 52-jarige man het restaurant in Moresnet-Chapelle, een deelgemeente van Plombières, binnengedrongen met een mes. De ex-vriendin van de dader en haar moeder, uitbaatster van de zaak, werden om het leven gebracht. Hoe de dader om het leven kwam, werd (nog) niet meegedeeld. Het parket meldde enkel dat hij ter plaatse overleed.

Een onderzoeksrechter stapte gisterenavond ter plaatse af in het gezelschap van onderzoekers, een wetsdokter en medewerkers van het labo van de federale politie.