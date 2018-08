Fataal schot Mawda mogelijk gevolg van communicatieprobleem tussen politie-eenheden KVE

02 augustus 2018

21u37

Bron: Belga 4 Dat er een dodelijk schot gelost werd tijdens de achtervolging van het busje waarin de kleine Mawda zat op 17 mei, is mogelijk het gevolg van een communicatieprobleem tussen verschillende politie-eenheden. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF op gezag van een politiebron en de advocaat van de agent die het schot loste.

Volgens RTBF wist de politie van Namen dat er kinderen in het voertuig zaten, maar hun collega's van de federale wegpolitie van Henegouwen waren daarvan niet op de hoogte. Ook meldt de omroep dat de radiozenders van de Henegouwse agenten recentelijk een update hadden gekregen.

"Frequenties veranderd"

"Alle frequenties waarmee we normaal werkten, waren veranderd. Maar onze collega's in Namen werkten nog in het oude systeem. Die nacht was er tijdens de politieachtervolging geen communicatie mogelijk met Namen", aldus de anonieme politiebron. "Dat betekent dat de agenten van Henegouwen het initiatief hebben moeten nemen om de bestelwagen te stoppen, zonder over alle informatie te beschikken."

Ook zouden de agenten niet op de hoogte zijn geweest dat er een blokkade werd opgezet in Saint-Ghislain om het voertuig tot stilstand te brengen. Meester Laurent Kennis, de advocaat van de agent die het schot loste, verklaart eveneens dat zijn cliënt geen direct contact had gehad met de Naamse politie.

"Hij kreeg enkel van de dispatching de nummerplaat van een busje dat hij moest achtervolgen. Hij wist niet dat er kinderen aan boord waren, hij wist niet waarom de achtervolging plaatsvond. En toen hij aan de dispatching vroeg om in contact te komen met de Naamse agenten, zei men hem dat dat niet nodig was, zonder meer uitleg te geven."