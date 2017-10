Fataal arbeidsongeval bij Clarebout-Potatoes sam

19u47

Bron: Belga 0 In het Henegouwse Komen is een arbeider omgekomen toen hij klem kwam te zitten tussen een machine en een gevallen pallet op de terreinen van Clarebout-Potatoes. De Franse man, een veertiger uit Wattrelos, werd nog overgebracht naar een ziekenhuis in Ieper.

"Toen een doos in het automatische palettiseersysteem terechtkwam, wilde de man de machine deblokkeren", zegt majoor Olivier Lowagie, commandant van de hulpverleningszone Wallonie picarde. "De pallet is gevallen en de man raakte vast tussen de machine en de pallet."

"Zowel zijn collega's als de directie zijn diep geschrokken door het voorval", meldt de directie. "Allen leven mee met de familie van het slachtoffer. Het bedrijf zal de nodige schikkingen treffen voor collega's die hun medeleven willen betuigen."

Onderzoek

Hoe het ongeval mogelijk was, wordt nog onderzocht. "Naast de lopende preventiecampagnes heeft de directie meteen een extra interne communicatie opgezet om alle medewerkers te sensibiliseren over de naleving van de veiligheidsvoorschriften en het belang van preventie op de werkvloer", aldus nog de directie.

Ziekte

Eind juli viel een honderdtal werknemers in een week tijd ziek bij een andere vestiging van het bedrijf, in Nieuwkerke. Midden september bleek dat een zeldzame vorm van legionella werd aangetroffen in het bedrijf, maar verder onderzoek was nog nodig om de exacte oorzaak te kennen.