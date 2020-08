FAST-team federale politie klist vijf Europese gezochte misdadigers op een week tijd AW

27 augustus 2020

17u39

Bron: Belga 1 Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie heeft in de voorbije week maar liefst vijf criminelen kunnen oppakken die door verschillende Europese lidstaten gezocht werden voor een resem misdrijven. Dat meldt de federale politie.

Vorige week donderdag kon het FAST, samen met de Luchtvaartpolitie en de lokale politie Antwerpen drie voortvluchtigen oppakken. De eerste was een man die al verschillende jaren werd gezocht voor moord, zowel door de Griekse als door de Albanese autoriteiten. De twee andere personen werden dan weer gezocht door de Maltese justitie voor feiten van misbruik van overheidsdocumenten.



Dinsdag arresteerde het FAST dan op vraag van de Nederlandse gerechtelijke overheden een man die veroordeeld was voor zedenfeiten, en donderdag werd in het Brusselse een man gearresteerd die sinds begin deze maand door de Duitse justitie werd opgespoord wegens een aanval op een politieambtenaar.



"De vijf dossiers betreffen allen zogenaamde 'ENFAST-dossiers'", zegt de federale politie. "Dossiers waarbij FAST-teams van verschillende Europese lidstaten samen de voortvluchtige persoon opsporen. Hiermee wordt eens te meer het belang van snelle en optimale informatiedoorstroming en het netwerk op zich aangetoond."