Fase rood voor natuurgebieden in Antwerpen en Limburg: extreem hoog brandgevaar SVM

20 april 2020

13u45

Bron: Belga 32 In de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg is de brandfase van oranje naar rood opgetrokken door de aanhoudende droogte. Dat betekent dat er extreem hoog brandgevaar is, meldt het Agentschap Natuur en Bos.

De toegang tot brandgevoelige gebieden in beide provincies wordt afgeraden. "De aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind voor de komende dagen liggen aan de basis van deze beslissing", aldus het agentschap in een persbericht. “De beperkte regenval van eergisteren heeft de opschaling niet kunnen tegenhouden.” Het brandgevaar is volgens ANB vooral heel reëel in de droge en open (heide)gebieden.

De zogenaamde code rood betekent dat de toegang tot brandgevoelige gebieden in beide provincies wordt afgeraden. “We kunnen de zones niet afsluiten om praktische redenen. Hulpdiensten moeten indien nodig snel het gebied in kunnen. We vragen de bezoeker om het gezond verstand te gebruiken.” Vuur maken is uiteraard verboden.

Groot materiaal

Bij een brand zal de brandweer altijd uitrukken met groot materiaal. “Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie. Wie een probleem opmerkt, mag dat melden via het noodnummer 112.”

Het ANB erkent dat dit geen leuk nieuws is aangezien ook de coronamaatregelen van kracht blijven. In de afgelopen weken bleek duidelijk dat de natuur een welgekomen plek is om te onthaasten. “Toch raden we nu af om de droge natuur in te trekken”, aldus het agentschap. “Wie er toch op uit wil trekken, blijft best aan de rand van het bos of het natuurgebied. Laat geen blinkend materiaal rondslingeren, gooi geen sigaretten zomaar weg en blijf de coronamaatregelen respecteren.”

De laatste stand van zaken en een overzicht van de betrokken gebieden vindt u terug op deze site.