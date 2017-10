FAROEK zoekt brandstichter Gent 20u20

Bron: vtmnieuws.be 0

De stad Gent wordt de laatste maanden geteisterd door een reeks kleine, maar gevaarlijke brandstichtingen. Een man werd gefilmd terwijl hij een hoop vuilnis in brand steekt in een drukke woon- en uitgaansbuurt in Gent. De politie vraagt of iemand hem herkent via het opsporingsprogramma FAROEK.