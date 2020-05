Faroek over zaak Bart De Pauw: “Als hij onschuldig is, riskeren slachtoffers zelf een schadevergoeding te moeten betalen” Stijn Fraeters

29 mei 2020

14u29

Bron: VTM NIEUWS 0

Het parket van Mechelen wil Bart De Pauw aanklagen wegens belaging en elektronische overlast. De raadkamer moet nu beslissen of het tot een proces komt of niet. Dat zal gebeuren op 8 september. "Bart De Pauw wil al vanaf de eerste aantijging weten wie erachter zit. Als het tot een proces komt, zullen de aanklagingen niet langer anoniem zijn", duidt Faroek Özgünes van VTM NIEUWS.

De Pauw liet alvast zelf schriftelijk weten “klaar te zijn voor zijn proces”. Hij lijkt rotsvast overtuigd van zijn onschuld. Wat als hij effectief onschuldig blijkt te zijn? “Dan riskeren de slachtoffers een tegeneis”, zegt Özgünes. “De Pauw verloor onder andere zijn samenwerking met VRT en had ook zware gevolgen voor zijn productiehuis. Het is dus best mogelijk dat de slachtoffers dan zelf een schadevergoeding zullen moeten betalen.”