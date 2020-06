Farmareus Johnson & Johnson start volgende maand al met het testen van coronavaccin op mensen, ook in België ADN

10 juni 2020

18u30

Bron: J&J 194 Farmareus Johnson & Johnson (J&J), moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, kondigt woensdag aan dat de klinische studies voor hun Covid-19-kandidaatvaccin al in de tweede helft van juli kunnen starten. De wetenschappers lieten eerder nog weten ten laatste in september het vaccin te willen beginnen testen op mensen.



“Ons bedrijf heeft zonet wereldwijd aangekondigd dat de fase 1/2a klinische studies van het COVID-19-kandidaatvaccin reeds in de tweede helft van juli zullen kunnen starten”, klinkt het in een persbericht.



“Eerder werd aangekondigd dat deze ‘first in human’ studies in september zouden starten. Maar door de sterke resultaten van de preklinische fase en de positieve interacties met de gezondheidsautoriteiten kan de start van de klinische studie met twee maanden worden vervroegd.”

België en VS

“Deze fase 1/2a-studie zal de veiligheid, reactogeniciteit (de reactie op de vaccinatie) en de immunogeneciteit (de opgewekte immuunrespons) van ons mogelijk coronavaccin onderzoeken bij 1.045 gezonde volwassenen tussen de 18 en 55 jaar oud, alsook bij mensen met een leeftijd van 65 jaar en ouder.” De studie zal plaatsvinden in België en in de Verenigde Staten.



Het bedrijf kondigde eerder aan te verwachten om begin volgend jaar al een vaccin tegen het nieuwe coronavirus te kunnen produceren. Het werkt er ook al sinds begin dit jaar aan. Het onderzoek kost meer dan 1 miljard dollar, deels medegefinancierd door BARDA, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.



Productiecapaciteit opgeschaald

De bedoeling is om wereldwijd 1 miljard doses van het vaccin te gaan verstrekken.

Daarvoor wordt de productiecapaciteit opgeschaald, onder meer door een nieuwe Amerikaanse productielocatie in gebruik te nemen. Het bedrijf bevestigt woensdag nog eens dat het zijn productiecapaciteit verder uitbreidt om te kunnen voldoen aan dat eerdere engagement tot het produceren van 1 miljard dosissen in 2021.“Ons doel is een vaccin voor de wereld te bieden en overal ter wereld mensen te beschermen tegen deze pandemie.”

