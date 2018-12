Farmabedrijf stopt met levering van levensnoodzakelijk medicijn aan ongeneeslijk ziek meisje (5) uit Leefdaal kv

Bron: Belga 0 Nog zo'n drie weken, en dan kan een meisje van vijf jaar uit het Vlaams-Brabantse Leefdaal niet langer de medicatie krijgen die haar de ­afgelopen maanden op de been hield. Het meisje lijdt aan het ongeneeslijke syndroom van Morquio. Sinds april krijgt ze gratis het middel Vimizin, dankzij de producent. Maar eind dit jaar zet die de leveringen stop, berichten Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

Het geneesmiddel kost honderdduizenden euro's per jaar maar wordt niet terugbetaald. "Ik veroordeel scherp het misbruik dat de firma maakt van het leed en de wanhoop van deze mensen", reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Ik heb alles gedaan wat binnen mijn macht ligt (om de terugbetaling te regelen, nvdr). Helaas wou de firma geen enkele toe­geving doen en stapte ze uiteindelijk zelf uit de onderhandelingen."

In een reactie zegt producent BioMarin dat er meer patiënten zijn in ons land dan het meisje uit Leefdaal alleen. De firma noemt het oneerlijk dat anderen worden uitgesloten.



Minister De Block laat nu onderzoeken welke juridische stappen mogelijk zijn. De gratis levering paste in een 'compassionate use'-overeenkomst en daar zijn regels rond.