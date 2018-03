Fans Gers Pardoel na concert bekogeld in Antwerpse tram: "Volgens ons werd tram beschoten" Patrick Lefelon

18 maart 2018

12u53

Bron: Eigen berichtgeving 14 Tram 12 is gisteren rond middernacht bekogeld toen hij concertgangers van het Sportpaleis terugbracht naar het stadscentrum in Antwerpen. Twee grote ruiten en een deur zijn gebarsten. Volgens passagiers werd de tram beschoten. De politie kan dat niet bevestigen maar is wel een onderzoek gestart naar het incident.

Na het concert van Gers Pardoel in de Lotto Arena pakte een groepje West-Vlaamse fans de tram terug naar hun hotel in de buurt van het Centraal Station. De lange Albatros-tram zat goed vol, enkele mensen moesten rechtstaan.

"Ik viel van schrik op de grond"

"Na twee haltes klonken er plots enkele harde knallen. 'Bambambam..bam!' Ik viel van de schrik op de grond. Andere mensen doken weg op hun zitplaats. Vlak boven ons hoofd waren er barsten in de grote zijruiten van de tram. Drie ramen waren gebarsten rond een soort kogelgat. De kogels zelf waren niet naar binnen gevlogen", aldus een Gers Pardoel-fan. "Ik voelde direct aan mijn hoofd en hals of er ergens bloed was. Dat was niet het geval. Niemand was blijkbaar gewond geraakt."

De tram reed verder tot aan de volgende halte. Dan kwam de bestuurder kijken wat er aan de hand was. Hij zette zijn rit verder tot aan het De Coninckplein en verplichtte dan alle reizigers om de tram te verlaten. "Wij zijn vlug doorgestapt naar ons hotel want wij betrouwden de situatie niet meer. Wat is dat allemaal in Antwerpen? De ene dag ontploffen handgranaten, de volgende dag wordt een tram beschoten."

Politie kan schoten niet bevestigen

Volgens de politie staat het niet vast dat de tram met een vuurwapen is beschoten. Er zijn nog geen kogels teruggevonden. De barsten in de ruiten kunnen ook door steentjes veroorzaakt zijn.

"De trambestuurder heeft zelf niets gemerkt. Hij werd door een andere bestuurder, die als passagier met de tram meereed, verwittigd dat er enkele ruiten beschadigd waren. Er zijn effectief drie grote ruiten en een deur gebarsten aan de rechterzijde van de tram. De beschadigingen zouden zijn aangebracht tussen het Stuivenbergplein en de Dambruggestraat. Wat er exact gebeurd is, wordt door ons onderzocht", aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van de lokale politie.

Woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn kan evenmin bevestigen dat de tram beschoten zou zijn. "Twee ramen zijn gebarsten, alsook een raampaneel in een deur. Het glas is in de ramen blijven staan. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld."