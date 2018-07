FANC zet licht op groen voor heropstart Doel 3 bvb en ttr

12 juli 2018

14u48

Bron: Belga 1 De kernreactor van Doel 3 mag heropgestart worden, oordeelt de nucleaire waakhond FANC. De reactor lag sinds september vorig jaar stil, nadat er betondegradatie was vastgesteld aan de plafonds en muren van een bunker naast het reactorgebouw. Het bunkergebouw is na de herstellingswerken opnieuw bestand tegen een vliegtuiginslag, oordeelt de regulator.

In de planning van uitbater Electrabel zou de centrale op 1 augustus heropstarten. Door de betondegradatie kon de weerstand tegen een externe gebeurtenis zoals een neerstortend vliegtuig, in het gedrang komen. Hierdoor was de werking van de noodsystemen in het bunkergebouw waar de betondegradatie vastgesteld werd, niet gegarandeerd.



De herstelling van de betonproblemen is nu rond. Omdat de initieel voorziene werken niet voldoende bleken om de weerstand te garanderen, voerde Engie Electrabel nog bijkomende werken uit. Zo werd onder meer een extra dakstructuur geplaatst.

"Bel V (het technisch filiaal van het FANC) komt tot de conclusie dat de diverse acties ondernomen door de exploitant om de veiligheidsfunctie van het bunkergebouw van Doel 3 te herstellen, intussen adequaat werden uitgevoerd", dixit de nucleaire regulator. "De degradatie van het beton in de stoomafblaaslokalen werd op voldoende wijze hersteld en de wijzigingen aan het gebouw (de nieuwe dakplaat) werden op correcte wijze uitgevoerd, zodat het bunkergebouw van Doel 3 vandaag opnieuw bestand is tegen een vliegtuigingslag." De betondegradatie was vastgesteld aan de plafonds van de lokalen waar zich uitgangspijpen van stoomkleppen bevinden.