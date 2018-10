FANC: "Werking noodsystemen bunkers Doel 3, 4 en Tihange 2, 3 niet langer gegarandeerd door betonproblemen" mvdb

12 oktober 2018

12u43

Bron: Belga 3 De betonproblemen in de bunkers van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange zijn van die omvang dat de goede werking van de noodsystemen niet langer gegarandeerd is, concludeert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ( FANC).

Het FANC categoriseert de betondegradatie op niveau 1 op de INES-schaal, wat betekent dat het om een onregelmatigheid gaat. Deze degradatie heeft volgens het FANC geen enkele impact gehad op bevolking, werknemers of het leefmilieu, maar het FANC concludeert wel dat de goede werking van de noodsystemen door deze problematiek niet langer gegarandeerd is.

In de bunkers van de vier reactoren is betondegradatie vastgesteld. En in Tihange 2 en 3 werden bovendien onregelmatigheden vastgesteld in de wapening in de bunkers. In de bunkergebouwen bevinden zich noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren.

Bestand tegen externe gebeurtenissen

Om de werking van die systemen te kunnen garanderen, moeten de gebouwen bestand zijn tegen externe gebeurtenissen. De omvang van de betondegradatie doet, volgens het FANC, twijfels rijzen over het vermogen om weerstand te bieden bij dergelijke gebeurtenissen.



Er zijn de voorbije weken en maanden al INES-analyses gemaakt van deze problemen, maar het FANC heeft beslist om de gehele problematiek te behandelen aan de hand van een enkele INES-analyse.



In het plafond van de bunker van Doel 3 werd in oktober vorig jaar, tijdens een geplande stillegging, de eerste keer betondegradatie vastgesteld. Degradaties van hetzelfde type werden in 2018 vastgesteld in de reactoren met een soortgelijk bunkerconcept: Tihange 3, Doel 4 en Tihange 2. De degradaties vereisen aanzienlijke reparatiewerken aan het beton van de daken van de bunkers.

Stoom

Oorzaak van de degradatie is de stoom waaraan het beton wordt blootgesteld. Sommige lokalen van de bunkers dienen immers als ruimte waarin bepaalde systemen stoom kunnen afblazen.