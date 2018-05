FANC: "Lek in Doel is laagste gevaarniveau" kv

02 mei 2018

16u21

Bron: Belga 2 Het nucleair controleagentschap FANC heeft de situatie met het lek in een backupsysteem van kernreactor Doel 1 ingeschaald als een niveau 0, een 'onregelmatigheid zonder gevolgen voor de nucleaire veiligheid'. Het lek moet wel mee hersteld zijn, vooraleer de reactor na andere onderhoudswerken wordt heropgestart.

Vorige week ontdekte Engie Electrabel een beperkt lek op een reservekoelsysteem in Doel 1, waarna de reactor manueel werd stilgelegd. Het FANC werd ook op de hoogte gebracht van het probleem. De nucleaire regulator heeft intussen uitleg van de uitbater ontvangen en een eigen inschatting gemaakt van de ernst van het probleem.

"De exploitant heeft steeds de technische vereisten en de tijdsduur waarin acties genomen dienen te worden gerespecteerd", oordeelt het FANC. "De veiligheidsfuncties waren niet aangetast en steeds voldoende gegarandeerd. Het incident had geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu."

Om die reden is het incident ingeschaald op niveau 0 van de International Nuclear Event Scale (INES), een 'onregelmatigheid zonder gevolgen voor de nucleaire veiligheid'. De schaal zelf gaat van niveau 1 (afwijking) tot 7 (zwaar ongeval).

Het FANC bevestigt intussen dat het lek hersteld zal moeten zijn vooraleer de reactor mag heropstarten, samen met groen licht over eerder geplande werken die al op het programma stonden voor de komende maanden. De heropstart is voorzien voor 1 oktober.