Families nemen samen afscheid van Franky en Tatianna, het koppel dat om het leven kwam bij motorongeval



Wouter Spillebeen

27 augustus 2018

15u33

Bron: eigen berichtgeving 0 De families Lampaert en Verheecke organiseerden deze morgen samen een afscheid voor Franky (45) en Tatianna (51), die op 19 augustus om het leven kwamen bij een motorongeval. “Je was altijd al verzot op engeltjes en nu ben je er zelf eentje”, klonk het.

Op zondag 19 augustus vertrokken Franky Lampaert uit Eeklo en zijn vriendin Tatianna Verheecke uit Lembeke ’s middags voor een ritje op de motor. Ze hadden allebei een passie voor motoren en trokken er vaak op zondag op uit. In de Hendekenstraat in de richting van Boekhoute liep het mis. De bestuurster van een Volvo kwam de Basseveldestraat uit zonder voorrang te verlenen aan de motor, die op de flank van de wagen inreed. Franky en Tatianna kwamen op slag om.

Tijdens het afscheid legden de sprekers de nadruk op de liefde die het koppel de laatste jaren bij elkaar vond. “Toen Franky in je leven kwam, was het even eerst even afwachten, maar we zagen snel dat het goed ging. Je was eindelijk weer gelukkig en dat was grotendeels door Franky”, vertelden de kinderen van Tatianna en dat beaamde ook haar zus. “Na jaren van ellende en een zwarte periode, kwam je beetje bij beetje tot rust. Je straalde. Bedankt, Franky”, zei ze.

De zus van Franky bracht een emotioneel eerbetoon aan haar broer. “De moto was je lust en je leven”, zei ze. “Onze ouders waren al langer bang dat iets als dit kon gebeuren.” De oom van Franky besloot Franky zelf te citeren. “Houd mij levend door mij nooit te vergeten”, sprak hij.