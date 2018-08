Familieruzie met hamer en bijl in Beringen: twee gewonden, broers melden zich bij politie HA

07 augustus 2018

18u09

Bron: Belga 1 Twee mannen hebben zich gisteren bij de lokale politie in Beringen aangeboden voor hun betrokkenheid bij een uit de hand gelopen ruzie tussen twee families, die met een hamer en een mes beslecht werd.

De schermutseling speelde zich zaterdagavond rond 22.30 uur af in de Stationsstraat in Beringen. Na de vechtpartij moesten twee personen met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht, meldt het Limburgse parket. Een onenigheid tussen twee families lag aan de oorzaak van de vechtpartij.



Gisteren boden twee broers uit Beringen zich aan bij de politie die hen over de feiten verhoorde. Vervolgens liet het Limburgse parket de twee broers voorleiden bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die besliste een van de twee aan te houden en op te sluiten. De andere verdachte werd vrijgelaten, maar kreeg strikte voorwaarden opgelegd.